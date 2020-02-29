«Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом»

Питерский «Зенит» сыграл вничью со столичным «Локомотивом». Матч 20-го тура чемпионата России по футболу, который прошел на «Газпром Арене», завершился со счетом 0:0.

Во время игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин получил две желтые карточки и был удален с поля. Первое предупреждение наставнику красно-зеленых было сделано уже на 14-й минуте за эмоциональную реакцию на желтую карточку Бенедикту Хеведесу. На 25 минуте Семин не менее бурно повел себя после фола полузащитника «Зенита» Лукаса Барриоса.

После удаления 72-летнего тренера ФК «Локомотив» поддержали болельщики московской команды, скандировавшие в его честь: «Юрий Палыч, оле-оле-оле».