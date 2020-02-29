Большунов завоевал серебро в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Наш соотечественник, к сожалению, уступил 10,1 секунды местному спортсмену Ииво Нисканену.

«Рад, что получилось сегодня заехать вторым. Конечно, немного проиграл Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи», - приводит РИА Новости слова Большунова.

При этом спортсмен уточнил: он доволен тем, что после последней гонки, прошедшей, по его мнению, не очень хорошо, может сражаться за победу.

Третьим в этой гонке стал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн.