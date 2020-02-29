«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

Московский «Спартак» одержал сухую победу в столичном дерби с «Динамо» со счетом 2:0. Подопечные Доменико Тедеско забили по мячу в каждом тайме. На 29-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет, а во второй половине встречи лидерство «красно-белых» упрочил бывший воспитанник «Динамо» Роман Зобин.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром», игра состоится 9 марта. До этого «спартаковцам» предстоит сыграть с ЦСКА в матче ¼ финала Кубка России.