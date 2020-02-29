Битва на «Маяковской»: фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в московском метро

Фанаты московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку в столичной подземке в день дерби. Кадры инцидента, произошедшего на станции «Маяковская», были опубликованы в Сети.

На непродолжительной записи видно, как десятки молодых людей сошлись в рукопашной схватке прямо на платформе. Как утверждает паблик Ofnews, специализирующийся на околофутбольной тематике, победу одержали поклонники бело-голубых.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС факт драки между фанатами. По данным информагентства, стражам порядка удалось задержать несколько участников потасовки. Также сообщается о нескольких пострадавших во время этого конфликта.