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Биатлонист Елисеев стал первым в спринте на чемпионате Европы

Ян Брацкий
15:27 29.02.2020
В десятку лучших также вошли россияне Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.
Биатлонист Елисеев стал первым в спринте на чемпионате Европы
© Фото: Peter Hartenfelser imago sportfotodienst Globallookpress

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял первое место по итогам спринта на чемпионате Европы. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 23 минуты 46,4 секунды и даже один промах на огневом рубеже не позволил соперникам превзойти этот результат.

Серебро на счету латвийского спортсмена Андрея Расторгуева, который проиграл лидеру всего 4,1 секунды. Он также допустил один промах и, возможно, это стоило ему золотого финиша. Третьим гонку завершил норвежец Александр Андерсон, уступивший Елисееву 25,5 секунды.

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