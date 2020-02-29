Биатлонист Елисеев стал первым в спринте на чемпионате Европы

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял первое место по итогам спринта на чемпионате Европы. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 23 минуты 46,4 секунды и даже один промах на огневом рубеже не позволил соперникам превзойти этот результат.

Серебро на счету латвийского спортсмена Андрея Расторгуева, который проиграл лидеру всего 4,1 секунды. Он также допустил один промах и, возможно, это стоило ему золотого финиша. Третьим гонку завершил норвежец Александр Андерсон, уступивший Елисееву 25,5 секунды.