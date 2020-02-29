СБР потребовал у IBU разъяснения ситуации с обысками у российских биатлонистов

Российская сторона хочет, чтобы в Международном союзе биатлонистов (IBU) разъяснили ситуацию с обысками у российских спортсменов на прошедшем в Италии чемпионате мира. Об этом заявил Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

По его словам, представители СБР встретились с секретарем IBU и президентом союза Олле Далином на чемпионате Европы в Минске. Драчев уточнил, что встреча будет не единичной, а разговор - длинным.

«Российская сторона хотела бы, чтобы в IBU разъяснили, что происходит. Ну а дальше будем совершать действия, которые пойдут в защиту наших спортсменов, защиту чести и достоинства страны», - сказал Драчев в комментарии РИА Новости.

Перед гонкой мирового первенства 22 февраля итальянская полиция нагрянула в отельные номера биатлонистов Александра Логинова и Александра Касперовича. Драчев позже объяснил, что обыски были связаны с проблемами с аккредитацией у Касперовича и старым делом Логинова об употреблении допинга. Логинов после произошедшего снялся с чемпионата.

В СБР ранее заявляли, что рассматривают вопрос о подаче исков в суд. Логинов и Касперович также могут инициировать разбирательство против антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен.