Конькобежцы Кулижников и Мурашов снялись с участия в ЧМ по спринтерскому многоборью

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов снялись с участия в чемпионате мира по спринтерскому многоборью.

Кулижников занимал третью позицию в зачете после первого дня первенства, Мурашов - 11-ю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз конькобежцев России.

Ранее Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен показал результат в 1 минуту и 5,69 секунды и побил предыдущий рекорд, который принадлежал представителю Нидерландов.