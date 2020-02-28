Сборная России по спортивной гимнастике не поедет на этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная Российской Федерации по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в США из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщил гимнаст Никита Нагорный.

В настоящий момент инфекция, эпицентр которой находится в Китае, зафиксирована в 50 различных странах, в том числе в США и России.

«В связи с обострением коронавируса в мире, сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе кубка мира в США», - написал Нагорный на своей странице в Instagram.

Вспышка коронавируса уже ударила по спортивным мероприятиям в Европе. Так, футбольные матчи национального чемпионата Италии и Лиги Чемпионов решено проводить при пустых трибунах, либо переносить на другие даты. К этому дню инфекция уже унесла жизни 2788 тысяч человек. Более 80 тысяч в списках инфицированных.

Тем временем, китайские ученые установили причину смерти больных коронавирусом. Аутопсия тела первого умершего пациента показала, что заболевание главным образом поражает легкие человека. Причиной смерти названа «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность».