Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Он был единственным кандилатом. За Юрченко проголосовали 53 делегата, против него высказались семеро, трое воздержались.

Экс-чиновник был включен в число кандидатов на пост главы ВФЛА вместе с главой Федерации легкой атлетики Москвы Олегом Курбатовым и спортивным менеджером Михаилом Гусевым. В четверг, 27 февраля, на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики был опубликован список кандидатов, в котором единственным претендентом на эту должность остался Юрченко.

Напомним, в ноябре ноябре 2019 года занимавший пост президента ВФЛА Дмитрий Шляхтин был вынужден подать в отставку. Это произошло после дела о нарушении антидопинговых правил с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.