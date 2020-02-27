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Рекорды и скандалы: как россиянка Мария Шарапова стала легендой тенниса

Карина Харитонова
06:58 27.02.2020
В жизни Шараповой началась новая глава - после ухода из спорта она, вероятно, посвятит себя семье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zou Zheng globallookpress

Бывшая первая ракетка мира, первая и единственная россиянка, получившая все награды турниров Большого шлема, теннисистка Мария Шарапова попрощалась со спортом. В карьере Шараповой были и стремительные взлеты, и громкие победы, и скандальная дисквалификация, и первые строчки в рейтингах Forbes.

«Теннис показал мне мир – и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я проверяла себя на протяжении долгого времени, и то, что позволяло мне расти», - написала теннисистка в своем аккаунте Instagram.

Шарапова росла прямо на корте и взрослела на глазах у болельщиков. В элиту мирового тенниса она ворвалась очень рано.

«Я всегда буду уважать ее, она достигла очень многого как на корте, так и вне его... Она всегда была ролевой моделью для многих теннисистов, так что я могу только пожелать ей всего наилучшего», - говорит о российской спортсменке двукратная чемпионка Уимблдона, чешская теннисистка Петра Квитова.

Титулованные спортсмены давно стали друзьями Шараповой. Теннисиста Новака Джоковича новость об ее уходе из спорта застала прямо во время матча.

«Вы знаете, я хотел бы чтобы все аплодировали ей за все, что она сделала в своей карьере. Она определенно этого заслуживает. Она отличный боец», - сказал он.

Шарапова стала еще и самой громкой спортсменкой в мире - ее крик на корте сравнивали с ревом «Боинга». Шумными были и победы: в 17 лет она выиграла Уимблдон, пять раз становилась первой ракеткой мира и стала первой и единственной россиянкой, выигравшей все трофеи турниров Большого шлема.

«Я Марию знаю с самого детства, еще до ее переезда в Америку, когда ей было совсем мало лет. И я думаю, что ее феномен именно в ее характере, в целеустремленности, целостности, она великий спортсмен, она великий чемпион», - отметил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Имя Марии Шараповой превратилось в модный бренд - красивая и успешная, она стала лицом известных компаний. Журнал Forbes не раз называл ее самой высокооплачиваемой российской звездой. Но полностью она выкладывалась не перед камерой, а на корте - а потому допинговый скандал 2016-го года стал настоящим ударом.

«Поскольку мельдоний до определенного времени не входил в список запрещенных препаратов... она имела право и принимала этот препарат, как цитопротектор, то есть защитник клеток, в том числе сердечной мышцы от различных побочных эффектов», - объяснил врач Шараповой Анатолий Скальный.

Дисквалификация длилась 15 месяцев. Шарапова нашла в себе силы вернуться, но из-за травмы плеча была вынуждена сниматься с матчей и выиграла лишь один турнир - в Китае в 2017-м. За время, пока спортсменка была отстранена от тенниса, она успела запустить свою марку кондитерских изделий и написать автобиографию.

Теперь Шарапова, по ее собственным словам, начинает новую главу. Скорее всего она будет посвящена семье, предполагают поклонники спортсменки.

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