ЦСКА пятый раз в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20, а также обладателем Кубка континента - приза победителю регулярного чемпионата.

Армейцы в Москве нанесли разгромное поражение «Сочи». Встреча закончилась со счетом 6:0. Благодаря этой победе столичный клуб набрал 94 очка в 62 играх и вышел на первую строчку в таблице чемпионата.

Красно-синие выиграли Кубок континента второй раз подряд и в пятый раз в истории. Ранее хоккеисты ЦСКА становились обладателями приза с 2015 по 2017 год и в сезоне-2018/19.

Стоит отметить, что ни один другой клуб КХЛ никогда не выигрывал трофей более двух раз.