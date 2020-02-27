«Лицо последнего десятилетия»: Ольховский оценил уход Шараповой из спорта

Теннисист и победитель Открытого чемпионата Франции по теннису Андрей Ольховский прокомментировал решение коллеги Марии Шараповой уйти из большого тенниса. По его словам, она, несмотря ни на что, на долгое время останется одной из самых легендарных теннисисток современности.

«Конечно же, это большая потеря в плане имиджа тенниса, так как она была лицом последнего десятилетия. Многие ходили смотреть именно на Шарапову», - рассказал Ольховский.

Он отметил, что возможной причиной того, что она в последнее время не показывала высоких результатов могла стать травма, мешающая спортсменке тренироваться.

«Мария сама решила, исходя, наверное, из своих физических кондиций. Она являлась одним из самых узнаваемых лиц, и она оставила очень глубокую полосу в теннисе и результатах последнего времени», - подытожил теннисист.

Напомним, за время спортивной карьеры Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого Шлема в одиночном разряде, начиная с Уимблдона в 2004 году, где она одержала победу над первой ракеткой мира Сереной Уильямс в непростом для себя финале. Кроме того, на протяжении 11 лет подряд, журнал Forbes называл ее самой высокооплачиваемой спортсменкой. Уйдя из тенниса Мария планирует посвятить себя семье.