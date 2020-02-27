СБР рассматривает возможность подачи второго судебного иска по поводу обысков у Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает возможность подачи двух исков в суд по поводу обысков в гостиничных номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом заявил глава СБР Владимир Драчев.

Инцидент произошел 22 февраля во время чемпионата мира в Италии. Ранее стало известно о том, что Логинов и Касперович могут подать в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, которая явилась инициатором проведения обысков в номерах российского лыжника и его наставника.

«Что СБР, что отдельно Логинов рассматривают подачи двух исков. Мы пока только думаем над таким вариантом, о конкретной дате сказать пока сложно», - цитирует РИА Новости заявление Драчева, сделанное по телефону.

Как ранее сообщал глава СБР Драчев, обыски, которые учинила итальянская полиция, были связаны с проблемами с аккредитацией у Александра Касперовича, а также со старым делом Логинова об употреблении допинга.

В дверь к спортсмену постучали ранним утром, прямо перед гонкой. В результате Логинов снялся с заключительного старта чемпионата мира.