Логинов и Касперович подадут в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов и его тренер Александр Касперович намерены подать иск в суд к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен. Эту информацию в беседе со «Звездой» подтвердил Касперович.

По запросу представительницы IBU на чемпионате мира в Италии, в день важного старта были проведены обыски в номерах отеля спортсмена и тренера. В иске будут содержаться требования компенсировать не только материальный, но и моральный вред. По мнению истцов, действия Фуссек-Хаккарайнен привели к тому, что Александр Логинов не смог выйти на старт, также у него возникли проблемы со здоровьем.

Утром 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция изъяла компьютеры и смартфоны спортсменов. Обыскали также автомобиль и номер личного тренера Логинова - Александра Касперовича.

В Минспорте РФ после произошедшего на чемпионате мира по биатлону сразу пообещали принять меры.