Особенности русского серфинга: как устоять на волнах в зимней бухте

В Ленинградской области серферы покорили зимнюю бухту. Как говорят покорители волн, о ней мало кому известно, но там уникальный фарватер, делающий волны практически идеально ровными.

Штормовые предупреждения от МЧС для серферов - сигнал к действию. Им нипочем ни ледяной ветер, ни циклон. Сюда приезжают на выходные даже москвичи.

Натереть верх доски ваксой - обязательный ритуал, иначе на ней не устоять. За сезон доска покрывается значительным слоем, который необходимо обновлять.

Бухту Батарейная в 50-ти километрах от Санкт-Петербурга спортсмены открыли для себя сравнительно недавно - несколько лет назад. В советское время здесь располагалась секретная база заправки подводных лодок. Из-за вырытого фарватера в бухте создается волна, которой не существует больше нигде. Поэтому температура воды +2 градуса не останавливает любителей активного отдыха.

Прогноз на февраль для серфингистов благоприятный: традиционные ветра и господство циклона - то, что им нужно.