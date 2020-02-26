На Красной площади прошел гала-матч команд «Звезда Отечества» и «Звезда России»

На Красной площади звезды отечественного спорта, культуры и политики сыграли в хоккей. В ледовом бою сошлись команды «Звезда Отечества» и «Звезда России».

Гала-матч состоялся в рамках создания одноименной организации, призванной развивать спортивную составляющую в регионах страны. «Звезда России» займется проведением мероприятий по самым различным видам спорта.

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Игра прошла под патронажем члена общественного совета при Министерстве обороны и ведущей телеканала «Звезда» Арины Шараповой. Она отметила значимость того, что многие значимые личности поддержали общественную инициативу.

Матч также приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Таким же образом планируется отметить и грядущий Международный женский день. В дальнейшем планируется играть не только в хоккей, но и в футбол, а также в гольф.