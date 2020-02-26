«Она отличный боец»: Джокович прокомментировал уход Шараповой из спорта

У Марии Шараповой была фантастическая карьера и за все, что она сделала для тенниса, ей нужно аплодировать. Такое заявление сделал известный сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович.

«Я впервые об этом услышал. Вы знаете, я хотел бы, чтобы все аплодировали ей за все, что она сделала в своей карьере. Она определенно этого заслуживает. Она отличный боец. Она преданна делу настолько, насколько только можно быть в нашем спорте. Ее сила воли и желание преодолеть все препятствия, особенно в последние пять-шесть лет - с травмами, операциями и попытками вернуться на корт и играть на высоком уровне. Это действительно вдохновляет. У нее чемпионское мышление. У нее была фантастическая карьера. Она может гордиться собой», - сказал прославленный спортсмен.

За время спортивной карьеры Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого Шлема в одиночном разряде, начиная с Уимблдона в 2004 году, где она одержала победу над первой ракеткой мира Сереной Уильямс в непростом для себя финале.

Кроме того, на протяжении 11 лет подряд журнал Forbes называл ее самой высокооплачиваемой спортсменкой. После ухода из тенниса Мария планирует посвятить себя семье.

В среду, 26 февраля, теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.