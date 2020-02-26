«Это эпоха, это легенда»: Южный прокомментировал уход Шараповой из спорта

У Марии Шараповой была блестящая спортивная карьера и после ее ухода из спорта, ее следует поблагодарить за все, что она сделала для тенниса. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный теннисист, заслуженный мастер спорта по теннису Михаил Южный.

«Вроде все ждали этого давно, а когда произошло, это стало неожиданностью. Я считаю, что у нее была блестящая карьера. Она очень много сделала для российского и мирового тенниса. Это эпоха, это легенда, которая объявила о завершении карьеры. Сейчас момент, когда надо Марию поздравить, сказать, что у нее была блестящая карьера, поблагодарить ее за все, что она сделала для тенниса, болельщиков и пожелать ей удачи в будущем», - сказал знаменитый спортсмен.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова объявила об уходе из спорта.

За время спортивной карьеры Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого Шлема в одиночном разряде, начиная с Уимблдона в 2004 году, где она одержала победу над первой ракеткой мира Сереной Уильямс в непростом для себя финале.

Кроме того, на протяжении 11 лет подряд журнал Forbes называл ее самой высокооплачиваемой спортсменкой. После ухода из тенниса Мария планирует посвятить себя семье.