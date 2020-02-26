Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова завершает свою спортивную карьеру. Об этом спортсменка рассказала в своей колонке в Vanity Fair.

«Одним из ключей к моему успеху было то, что я никогда не оглядывалась назад. Моя сила духа всегда была моим самым сильным оружием. Даже если бы мой противник был физически сильнее, увереннее, я продолжала упорствовать. Теннис дал мне все в жизни и я буду скучать по нему каждый день», - заявила Шарапова читателям своей колонки.