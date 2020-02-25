Олимпийский чемпион из Великобритании признался в употреблении допинга

Один из лучших атлетов современности, четырехкратный победитель Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира оказался в центре допингового скандала. Британский марафонец Мо Фарах признался в употреблении вещества L-карнитин накануне лондонского марафона в 2014 году.

Прием данной аминокислоты не запрещен, но есть ограничения по количеству. Кроме того, спортсмены обязаны вносить препарат в форму допинг-контроля. Фарах этого не сделал, а затем отрицал факт использования вещества.

Позднее атлет признался, что инъекции ему делал глава медицинского штаба легкоатлетической сборной Великобритании Роб Чакраверти.