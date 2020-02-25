Вдова Коби Брайанта подала иск против владельцев разбившегося вертолета

Вдова баскетболиста Коби Брайанта Ванесса обвинила в трагической гибели ее супруга владельцев вертолета, на борту которого он находился вместе с дочерью. Женщина подала иск против компании Island Express Helicopters из-за того, что они дали разрешение на совершение полета при неблагоприятных погодных условиях.

Согласно исковому заявлению, часть вины Ванесса Брайант возлагает непосредственно на пилота воздушного судна, который также погиб в катастрофе, и часть - на компанию. Жена погибшего спортсмена считает, что пилот допустил халатность при управлении вертолетом. Как сообщает Los Angeles Times, сумма ущерба в иске не указана.

Напомним, легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Олимпийский и пятикратный чемпион NBA стал жертвой крушения частного вертолета в городе Калабасас в штате Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Мария.