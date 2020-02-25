На одном дыхании: российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса в заплыве подо льдом

Российский фридайвер Алексей Молчанов 25 февраля погрузился под лед в Амерьевском доломитовом карьере в Подмосковье и проплыл на одном дыхании - без баллона с кислородом - 180 метров, установив тем самым новый рекорд Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал французу Артуру Гуэран-Бойери, который в 2017 году проплыл подо льдом 175 метров.

Молчанов готовился к этому достижению почти три месяца, раньше он ставил рекорды глубинные и в морских пространствах, а теперь решил попробовать себя на дистанции. Подо льдом тяжело, плохая видимость, приходится постоянно ориентироваться по веревке, чтобы не уплыть в сторону. Как теперь вспоминает сам спортсмен, на 100 метрах он уже хотел вдохнуть, но в итоге сумел доплыть до конца.

В следующем году российский фридайвер планирует поставить новый рекорд - 185 или даже 190 метров, а сегодняшнее достижение он посвятил своей маме и фильму про нее, который выйдет 5 марта.