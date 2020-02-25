В Минспорте пообещали принять меры в связи с ситуацией на ЧМ по биатлону

Министерство спорта РФ обеспокоено ситуацией с обысками у российских биатлонистов во время чемпионата мира в Италии. После произошедшего была оперативна налажена связь с МИД России и посольством в Италии, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

По его словам, в ведомстве также запросили информацию у Союза биатлонистов России (СБР).

«В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР», - сказал Матыцин.

Министр добавил, что он уважает решение спортсмена Александра Логинова сняться с соревнований, однако это лишь его решение.

Утром 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция изъяла компьютеры и смартфоны спортсменов. Обыскали также и автомобиль личного тренера Логинова - Александра Касперовича.

Тренер рассказал, что полиция искала запрещенные препараты, однако ничего не обнаружила. По словам Касперовича, в данный момент идет консультация с юристами по поводу ответных действий.