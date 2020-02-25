Касперович заявил о намерении подать иск из-за обысков у Логинова в Италии

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил о намерении подать иски на действия итальянской полиции. В данный момент идет консультация с юристами по этому вопросу, сообщил он в беседе со «Звездой».

В номерах спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также самого Касперовича, во время чемпионата мира в Италии 22 февраля прошли обыски.

«Они пытались найти допинг, какой-то препарат, запрещенный препарат, но ничего не нашли. Сейчас мы будем консультироваться с юристами и дальше будем подавать свои иски, естественно. Потому что Александр не вышел на старт на 20 километров», - заявил тренер.

Он добавил, что анализы на допинг Логинов на чемпионате сдавал почти после каждого старта. По словам Касперовича, «ничего не было, никаких вопросов».