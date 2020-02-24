Ковальчук стал одноклубником Овечкина по Washington Capitals
Форвард стал пятым россиянином в команде.
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Российский нападающий Илья Ковальчук перешел из Montreal Canadiens в Washington Capitals, капитаном которого является Александр Овечкин. О транзите в понедельник, 24 февраля, сообщили на официальной странице команды в Twitter.
В этом сезоне Ковальчук сменил уже третий клуб - в Montreal Canadiens он перешел из Los Angeles Kings. В 919 матчах NHL форвард заработал 872 очка.
В Washington Capitals, помимо Ковальчука и Овечкина, играют еще три россиянина: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.