Ковальчук стал одноклубником Овечкина по Washington Capitals

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел из Montreal Canadiens в Washington Capitals, капитаном которого является Александр Овечкин. О транзите в понедельник, 24 февраля, сообщили на официальной странице команды в Twitter.

В этом сезоне Ковальчук сменил уже третий клуб - в Montreal Canadiens он перешел из Los Angeles Kings. В 919 матчах NHL форвард заработал 872 очка.

В Washington Capitals, помимо Ковальчука и Овечкина, играют еще три россиянина: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.