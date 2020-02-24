Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали на аукционе за $9150

Свитер российского хоккеиста Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиона NBA Коби Брайанту, продали на аукционе за 9150 долларов. Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» надевал на разминку перед одним из матчей регулярного чемпионата свитер с 24-м номером, под которым Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Средства, вырученные от продажи свитера с автографом Овечкина должны отправиться в фонд помощи семье звезды баскетбола. Брайан и еще восемь человек, среди которых была 13-летняя дочь спортсмена Джанна, погибли во время крушения личного вертолета 26 января в Калифорнии.

Согласно информации сервиса handbid.com, на аукционе также были проданы клюшка (за 2550 долларов) и краги (за 2100 долларов) с автографами Овечкина.