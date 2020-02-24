Российские шпажистки взяли золото и серебро на кадетском ЧЕ по фехтованию
Первенство Европы проходит в хорватском городе Порече с 22 февраля по 2 марта.
© Фото: Федерация фехтования России Facebook
Российские шпажистки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы среди кадетов в Хорватии.
«Российские шпажистки выиграли золото и серебро! Победительницей первенства Европы среди кадетов стала Екатерина Колбенева, а на вторую ступень пьедестала почета поднялась Яна Бекмурзова», - говорится в сообщении Федерации фехтования России в Facebook.
Среди юношей-фехтовальщиков серебряную медаль завоевал Дмитрий Осипов, Иван Булыга и Захар Козлов стали бронзовыми призерами.
Первенство Европы проходит в хорватском городе Порече с 22 февраля по 2 марта. В понедельник, 24 февраля, пройдут соревнование среди девушек-рапиристов и юношей-саблистов.