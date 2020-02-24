Союз биатлонистов России озвучил состав сборной на чемпионат Европы

Российский союз биатлонистов (СБР) озвучил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы. Первенство пройдет в Минске с 26 февраля по 1 марта. В итоговую заявку, среди прочих, вошли Никита Поршнев и Матвей Елисеев, которые представляли Россию на чемпионате мира.

«Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Минске (Белоруссия)», - сообщили в пресс-службе СБР на своем официальном сайте.

Кроме Поршнева и Елисеева в состав сборной вошли Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, а также биатлонистки Виктория Сливко, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Валерия Васнецова, Екатерина Глазырина и Евгения Павлова.

Лидер сборной России Александр Логинов и его партнер по команде Евгений Гараничев, на соревнования в Минск не поедут, цитирует «360» сообщение СБР.

Чемпионат Европы по биатлону изначально должен был проходить в Эстонии, но из-за нехватки снега в этой стране, было принято решение о переносе состязаний в Белоруссию. Поклонники этого вида спорта увидят соревнования в суперспринте, гонке преследования, смешанной эстафете и сингл-миксте.