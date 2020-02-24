Биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию

Россиянин Александр Логинов вернулся в Саратов. Спортсмен покинул итальянский Антхольц, где проходит чемпионат мира по биатлону, вечером 23 февраля.

Ранее Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день турнира. Его личный тренер Александр Касперович объяснил решение спортсмена «психологической неготовностью». В то же время Логинов планирует завершить сезон, вскоре он отправится на оставшиеся этапы Кубка мира.

Утром 22 февраля в номера к Логинову и другому биатлонисту Евгению Гараничеву, а также к Касперовичу с обысками ворвались итальянские полицейские. Местные власти утверждают, что обыски были проведены по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU). В Союзе заявили, что Касперович якобы находится на соревнованиях не по своей аккредитации.

В Антхольце сборная России завоевала две медали. Обе - на счету Логинова. Биатлонист выиграл спринт и финишировал третьим в гонке преследования.

Накануне в интервью журналистам Логинов предположил, что IBU своими действиями пытается ускорить процесс завершения его карьеры. Спортсмен не исключил, что вскоре может это сделать.