Харитонов победил Родригеса и стал чемпионом WTKF

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов стал чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF. Турнир, на котором он одержал победу, состоялся 23 февраля.

Оппонентом россиянина стал бразилец Фернандо Родригес. Оба бойца вели бой активно, что стало причиной быстрой усталости бразильского бойца. Уже в начале второго раунда Харитонов зажал соперника у канатов и нокаутировал его.

Напомним, Харитонов известен в среде старых поклонников смешанных единоборств как участник турниров Pride Fighting Championships и обладатель бронзовой награды одного из Гран-при организации. На счету россиянина 38 поединков, в числе которых он 31 раз одержал победу и 7 раз поражение.