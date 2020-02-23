Британец Фьюри завоевал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Сегодня, 23 февраля, в Лас-Вегасе прошел поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой-реванш завершился победой британского спортсмена, который отобрал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

Тайсон одержал победу в седьмом раунде уже после того, как судья остановил бой.

Первый поединок боксеров состоялся еще в декабре 2018 года и завершился ничьей. Тогда оба спортсмена впервые за карьеру не сумели добиться победы.

Ранее Уайлдер успешно защищал чемпионский титул WBC 10 раз.