Британец Фьюри завоевал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
Боксер вырвал победу у американца Уайлдера в бое-реванше на поединке в Лас-Вегасе.
© Фото: Chris Farina, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Сегодня, 23 февраля, в Лас-Вегасе прошел поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой-реванш завершился победой британского спортсмена, который отобрал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.
Тайсон одержал победу в седьмом раунде уже после того, как судья остановил бой.
Первый поединок боксеров состоялся еще в декабре 2018 года и завершился ничьей. Тогда оба спортсмена впервые за карьеру не сумели добиться победы.
Ранее Уайлдер успешно защищал чемпионский титул WBC 10 раз.