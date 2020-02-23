«Двигаемся дальше»: Овечкин о вступлении в «Клуб 700»

Российский хоккеист Александр Овечкин оценил свою 700-ю шайбу в «регулярках» NHL.

«Счастлив оказаться в "клубе 700". Все закончено, двигаемся дальше», - сказал Овечкин.

Он стал восьмым в рейтинге за всю историю лиги, кому удалось достичь данной отметки. Быстрее это удалось сделать лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Также капитан Washington Capitals рассказал, как он забил решающий гол.

«Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, и шайба попала в штангу, а затем в сетку», - передает его слова «Российская газета».

Форвард Washington Capitals в матче с New Jersey Devils в третьем периоде забил шайбу, которая стала 700 по счету в его карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в возрасте 16 лет. В сборной России дебютировал в 17 лет, став самым молодым игроком в истории. С 2005 года он играет за американский клуб.