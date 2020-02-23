«Он никогда не останавливается»: Малкин поздравил Овечкина с 700 шайбой в НХЛ

Нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин поздравил капитана Washington Capitals Александра Овечкина с 700 забитой шайбой в NHL.

«Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», - прокомментировал результат капитана Washington Capitals Малкин.

Также он назвал Овечкина «русской машиной» и отметил его, как потрясающего игрока.

«Он никогда не останавливается», - передает слова хоккеиста Pens Inside Scoop в Twitter.

Форвард Washington Capitals в матче с New Jersey Devils (2:3) в третьем периоде забил шайбу, которая стала 700 по счету в его карьере в рамках Национальной хоккейной лиги. Таким образом, он вошел в «Клуб 700», став восьмым по счету за всю историю лиги, кому удалось достичь данной отметки. Лидером рейтинга по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы.

Свои 700 шайб российский хоккеист собрал по прошествии 1152 матча и набрал 1270 очков (700 шайб и 570 передач).