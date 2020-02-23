Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о спорте в жизни Владимира Путина. По его словам, физические упражнения входят в ежедневный график президента.

«Он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса - это у него ежедневная практика», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что «изрядное место» в спортивных увлечениях российского лидера занимает хоккей. А вот в отношении самбо ему «удается заниматься не часто».

Владимир Путин назвал самбо визитной карточкой России на первом в истории чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. По его словам, этот зрелищный и динамичный вид спорта приобретает массовый характер и «перешагнул национальные границы».

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет, является мастером спорта в этом виде единоборств. Имеет черный пояс по карате. Также он давно увлекается горнолыжным спортом, освоил хоккей под руководством Алексея Касатонова. Еще глава РФ любит рыбалку.