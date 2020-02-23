Александр Логинов снялся с соревнований из-за провокации с обысками

Биатлонист Александр Логинов, завоевавший на текущем чемпионате мира золото в спринте и бронзу в гонке преследования, не сможет выйти на финальный этап соревнований. Об этом сообщил тренерский штаб российской команды.

Накануне итальянская полиция провела неожиданные обыски в гостиничных номерах, где жили Логинов и его личный тренер Александр Касперович. Полицейские изъяли личный ноутбук и мобильный телефон биатлониста. Местные власти заявили, что обыски были проведены по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU). Союз заявил, что Касперович находится на соревнованиях не по своей аккредитации.

Инцидент заставил Логинова отменить свой выход на финал чемпионата - этап общего старта.