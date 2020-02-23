«Для тебя, мой друг»: боксер Ананян посвятил победу над Матиасом погибшему Дадашеву

Российский боксер Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико в поединке в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма). 10-раундовый бой завершился победой Ананяна единогласным решением судей.

Свою победу россиянин посвятил своему товарищу по команде Максиму Дадашеву, который скончался летом прошлого года в больнице после боя с Матиасом.

«Ну что, друзья, я не могу не посвятить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя, мой друг! Так же большое спасибо моей команде», - написал боксер на своей странице в Instagram.

Ананян нанес первое поражение пуэрториканцу на профессиональном ринге, на счету у Матиаса теперь 15 побед (все - нокаутом) и всего одно поражение.

На счету Ананяна 14 побед, из них семь - нокаутом, два поражения и две ничьи. По версии Международной боксерской федерации, в 2017 году боксер был континентальным чемпионом мира.