«ОвечKING»: хоккеист забил 700-ю шайбу в NHL

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (NHL). Капитан команды в третьем периоде в матче с New Jersey Devils забил свою решающую шайбу. Клуб в своем Twitter поздравил форварда с личным рекордом и назвал своего капитана «OvechKING».

Таким образом, Овечкин вошел в так называемый «Клуб 700» и стал восьмым хоккеистом в разное время выступавших за NHL, которым удалось добиться такого рекорда. Лидером NHL по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы.

Овечкин выступает за клуб с 2005 года. В текущем сезоне на счету спортсмена 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги. Всего же за свою карьеру форвард провел 1152 матча и набрал 1270 очков (700 шайб и 570 передач).

Также российский хоккеист был недавно включен в сборную десятилетия по версии NHL.