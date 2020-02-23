Улик нет: российский дипломат раскрыл подробности обысков у биатлонистов в Италии

Первичные результаты обыска, проведенного карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Италии Алексей Фадеев.

«Однако были изъяты телефоны и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовиича», - добавил пресс-атташе посольства.

По его словам, российский дипломат вступил в личный контакт с представителями российской сборной: он добился от карабинеров выдачи на руки ордера, потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время будет переведен на русский язык для рассмотрения и подписания спортсменами. Также он заявил, что дипломат Генконсульства России в Милане будет находиться с командой вплоть до ее отъезда в целях обеспечения защиты законных прав и интересов россиян.

«Для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно намеченному графику», - отметил Фадеев.

Напомним, 22 февраля в Антерсельве, где проходит чемпионат мира по биатлону, номера российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева обыскали, так как от представителя международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в них улик, документации, а также информационных материалов, свидетельствующих об использовании российскими атлетами допинга, что является уголовно наказуемым преступлением в Италии.