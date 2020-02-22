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В посольстве РФ в Италии рассказали о результатах обысков у биатлонистов

Светлана Головина
20:54 22.02.2020
Отмечается, что никаких мер по ограничению свободы членов российской сборной итальянские правоохранители оказывать не намерены.
© Видео: паблик Реальный Гу © Фото: Hendrik Schmidt dpa, Globallookpress

Согласно первичным результатам обысков, проведенным у российских биатлонистов в Антхольце, использование ими запрещенных препаратов не выявлено. Об этом сообщили в посольстве России в Италии.
 
Помимо этого уточняется, что итальянские правоохранители не намерены предпринимать никаких мер по ограничению свободы членов сборной России по биатлону.
 
Незадолго до этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что  ведомство находится в тесном контакте с министерством спорта и прилагает все усилия для нормализации ситуации, происходящей с российскими биатлонистами.
 
Утром, 22 февраля, в итальянском Антхольце, где сейчас проходит Чемпионат мира по биатлону, правоохранительные органы провели обыски в номере спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также проверили личный автомобиль тренера Логинова Александра Касперовича. 


 

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