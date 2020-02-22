СМИ: IBU завел дело в связи с «использованием» тренером Касперовичем поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов открыл дело в связи с якобы использованием личным тренером спортсмена Александра Логинова - Александром Касперовичем - поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.

«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - прим. ред.)», - сказано в сообщении IBU.

Ранее глава биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал данные о том, что Касперович якобы мог приехать на ЧМ по украинской аккредитации. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности.

Утром 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева сотрудники итальянской полиции провели обыски. У спортсменов были изъяты компьютеры и смартфоны. Также правоохранители обыскали автомобиль Касперовича.