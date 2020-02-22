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Брынзак опроверг информацию о наличии украинской лицензии у тренера Логинова

Наталия Майорова
12:54 22.02.2020
Глава биатлона Украины добавил, что у Касперовича не могли найти украинской аккредитации, потому что у него ее нет.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Глава биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал информацию о том, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова – Александр Касперович – якобы мог приехать на чемпионат мира по украинской аккредитации. По словам Брынзака, данные сведения не соответствуют действительности.

«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию», - приводит его слова портал Tribuna.com.

Брынзак не исключил, что эта информация уже «обросла слухами».

«Он (Касперович - прим. ред.) не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей (украинской - прим. ред.) делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену», - цитирует слова Брынзака официальный портал украинской федерации биатлона.

Брынзак добавил, что нарушение было замечено спортивным директором IBU, который позже потребовал сдать аккредитацию для ее аннулирования.

«Это требование мы (Украина – прим. ред.) выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича», - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 февраля, утром в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция изъяла компьютеры и смартфоны спортсменов. Обыскали также и автомобили личного тренера Логинова - Александра Касперовича.

В связи с произошедшим на чемпионате мира по биатлону в Италии глава Минспорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию о данном инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели.

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