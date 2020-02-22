СБР включил Логинова в состав команды заключительного этапа мужской эстафеты ЧМ в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов выступит на заключительном этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Об этом сообщается на странице СБР в Twitter.

В эстафете также примут участие Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Гонка начнется сегодня в 16.45 по московскому времени.

Напомним, сегодня утром в гостиничных номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Логинова Александра Касперовича прошли обыски. Итальянская полиция изъяла личные вещи Логинова.