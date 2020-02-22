СБР включил Логинова в состав команды заключительного этапа мужской эстафеты ЧМ в Италии
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав мужской национальной команды на эстафету, Логинов будет участвовать в четвертом этапе.
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Российский биатлонист Александр Логинов выступит на заключительном этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Об этом сообщается на странице СБР в Twitter.
В эстафете также примут участие Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Гонка начнется сегодня в 16.45 по московскому времени.
Напомним, сегодня утром в гостиничных номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Логинова Александра Касперовича прошли обыски. Итальянская полиция изъяла личные вещи Логинова.