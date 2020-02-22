«Сидели в одних трусах»: Логинов рассказал об обысках в отеле

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что утром он спокойно спал в своем номере в гостинице, который делит с коллегой Евгением Гараничевым, когда к ним в комнату вломились итальянские полицейские.

«Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как они проверяли вещи. Интересовались только моими», - поделился Логинов в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсмена, после этого он попросил, чтобы в номер пришел компетентный переводчик - менеджер спортсменов, чтобы помочь в общении с полицией. Когда полицейские по просьбе россиян предъявили документы, оказалось, что у них имеется при себе запрос на проведение обыска от IBU. Логинов пояснил, что в результате у него конфисковали личные вещи, компьютер и телефон.

Напомним, в связи с произошедшим на чемпионате мира по биатлону в Италии глава Минспорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию о данном инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели.