Посольство РФ потребовало разъяснений у властей Италии в связи с обысками у биатлонистов

Посольство РФ связалось с Министерством иностранных дел Италии и аппаратом премьер-министра страны и потребовало разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

Как отметили в диппредставительстве в комментарии «Звезде», в настоящее время вся необходимая информация выясняется.

«Туда сейчас направляется сотрудник Генконсульства РФ в Милане для выяснения обстоятельств и оказания содействия нашим спортсменам на месте. Мы потребовали разъяснений от МИД Италии и аппарата председателя Совета министров Италии», - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 февраля, представители итальянской полиции ворвались к российским биатлонистам Логинову и Гараничеву в номер для проведения обысков. В результате полицейские изъяли у спортсменов компьютеры, а также провели обыск в машине личного тренера Логинова - Александра Касперовича.