Матыцин поручил запросить у СБР информацию об инциденте с биатлонистами

Министерство спорта РФ находится в постоянном контакте с посольством России в Италии по поводу обысков у российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону.

Как говорится в заявлении ведомства, им известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В связи с произошедшим глава Минспорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию о данном инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели.

«Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце», - добавили в Минспорта РФ.

Сегодня утром в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция изъяла компьютеры и смартфоны спортсменов. Обыскали также и автомобили личного тренера Логинова - Александра Касперовича.