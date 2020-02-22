Глава IBU отреагировал на инцидент с обысками российских биатлонистов в Италии
Утром 22 февраля в гостиничном номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева итальянская полиция провела обыски.
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что не владеет сведениями по обыскам итальянской полиции российской сборной.
«У меня нет никакой информации», - написал он в ответ на запрос РИА Новости.
Сегодня, 22 февраля, в гостиничном номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева итальянская полиция провела обыски. Правоохранители заявились в место, где проживают атлеты, изъяв их компьютеры. Также обыски прошли и в машине личного тренера Логинова - Александра Касперовича.