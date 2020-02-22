Российские дипломаты начали проверку сообщений об обысках у биатлонистов в Италии

Российские дипломаты заинтересовались сообщениями об обысках в номерах биатлонистов сборной РФ в Италии. В настоящее время на место происшествия уже был направлен сотрудник с целью оказания содействия спортсменам.

В сообщении уточняется, что Генконсульство России в Милане связывается с полицией для выяснения обстоятельств происходящего.

«В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте», - говорится в сообщении.

Двадцать второго февраля в номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция ворвалась в помещение, изъяв у спортсменов всю технику. Одной из возможных причин обысков рассматривается версия о допинге.