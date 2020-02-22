«Никому не хочется, чтобы Россия была первой»: в СБР прокомментировали обыски биатлонистов

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал «Звезде» ситуацию с обысками наших атлетов.

«Взято за определенные правила в самые ответственные дни перед стартом усложнять жизнь российским биатлонистам и это, я считаю, неправильно, неэтично и не по-спортивному, не по-мужски», - сказал Чепиков.

По его словам, Союз биатлонистов России будет направлять соответствующее обращение в Международный союз биатлонистов и в те службы и структуры, которые могут оказать воздействие на сложившуюся ситуацию.

«Это уже тенденция, направление. Мне кажется, биатлон - это один из нервов давления на страну, где очень много болельщиков, где очень много эмоций, переживаний за вид спорта, за результат, на эти точки и направляют. Никому не хочется, чтобы мы были первыми на пьедестале и звучал российский гимн», - отметил он.

Напомним, 22 февраля в Антерсельве прошли обыски в номере у российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.