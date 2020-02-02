Задержание боксера Кушиташвили попало на камеру видеонаблюдения

Задержание двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили попало на камеры видеонаблюдения.

«Звезда» публикует кадры, на которых видно, как Кушиташвили и еще один человек, предположительно, боксер Овик Оганнисян, заходят в подъезд. Через некоторое время за ними входят сотрудники Росгвардии. На последующих кадрах появляются сотрудники скорой помощи, а Кушиташвили и его друга выводят в наручниках.

В Росгвардии пояснили, что правоохранители заметили подозрительных людей и решили последовать за ними, после чего Кушиташвили напал на сотрудника и сломал ему нос. Этот инцидент стал причиной задержания, а пакет с наркотическим средством у него обнаружили уже в отделении. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее в Федерации бокса России сообщили, что проведут доскональное расследование инцидента. В случае, если спортсмены действительно виновны, они должны понести заслуженное наказание, заявили в организации.