Джокович в восьмой раз выиграл кубок Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Спортсмен установил новый рекорд, так как эта победа стала для него восьмой.

Финальный матч с представителем Австрии Домиником Тимом длился почти четыре часа. Благодаря своей победе серб поднимется со второй на первую строчку в мировом рейтинге.

В своей триумфальной речи Джокович поздравил Тима с «невероятным турниром» и выразил уверенность в том, что он завоюет больше одного титула Большого шлема. Теннисист также почтил память своего друга и наставника, баскетболиста Коби Брайанта, который вместе с дочерью погиб в авиакатастрофе 26 января.

«Несомненно, мы являемся частью профессионального спорта, мы соревнуемся и стараемся показать лучшее, на что способны. Но есть и более важные вещи в жизни», - сказал Джокович на видео, опубликованном в официальном аккаунте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP-Tour) в Twitter.

Джокович является победителем 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Чемпионат Australian Open - один из четырех турниров Большого шлема, который проводится в австралийском Мельбурне.